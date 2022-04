PERUGIA-PARMA | ARBITRA DI MARTINO DI TERAMO, AL VAR PEZZUTO DI LECCE

Perugia, 21 aprile 2022 – Sarà Antonio Di Martino della sezione di Teramo a dirigere Perugia-Parma , gara valida per la 36 ^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma lunedì 25 aprile alle ore 20:30 presso lo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Christian Rossi di La Spezia e Manuel Robilotta di Sala Consilina. Quarto ufficiale sarà Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. Al Var Ivano Pezzuto di Lecce, AVAR Nicolò Pagliardini di Arezzo.

10 precedenti con lui (l’ultimo quest’anno in Perugia-Spal 1-1). Quest’anno 15 gare di cui 1 in Serie A, 1 in Coppa Italia e 13 in B.