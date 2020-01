Settore giovanile: il programma dell’11 e 12 gennaio

Prime sfide del nuovo decennio per il settore giovanile biancorosso. Domenica 12 gennaio alle ore 15 l’Under 17 è ospite del Pescara presso il centro sportivo “Poggio degli Ulivi”. Lo stesso giorno le formazioni Under 16 e 15 ospitano all’antistadio Curi i pari età della Salernitana rispettivamente alle ore 15 e 13. Gli Under 14 e 13 scendono in campo a Parma rispettivamente sabato 11 alle ore 12:30 e domenica 12 alla stessa ora.

Under 17, il programma completo: Napoli-Ascoli, Trapani-Cosenza, Lecce-Crotone, Benevento-Frosinone, Pescara-Perugia, Juve Stabia-Roma. Riposa: Salernitana.

Under 17, la classifica: Roma 33, Napoli 26, Pescara 23, Frosinone 21, Ascoli 21, Benevento 19, Crotone 17, Perugia 16, Cosenza 12, Juve Stabia 12, Trapani 11, Salernitana 10, Lecce 2.

Under 16 e 15, il turno completo: Roma-Benevento, Trapani-Cosenza, Ascoli-Juve Stabia, Frosinone-Lecce, Crotone-Napoli, Perugia-Salernitana. Riposa: Pescara.

Under 16, la classifica: Roma 31, Napoli 26, Perugia 22, Trapani 21, Benevento 19, Pescara 19, Lecce 17, Juve Stabia 15, Ascoli 11, Cosenza 11, Frosinone 19, Crotone 7, Salernitana 5.

Under 15, la classifica: Frosinone 31, Pescara 28, Napoli 17, Roma 26, Lecce 17, Benevento 17, Juve Stabia 17, Perugia 14, Ascoli 13, Salernitana 12, Cosenza 7, Trapani 5, Crotone 4.