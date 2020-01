Tesserato lo svedese Liljedahl

A.C. Perugia Calcio informa che il calciatore Jonathan Ola Liljedahl è stato ufficialmente tesserato con il Club biancorosso.

Nato ad Alingsas il 2 dicembre 2001, è un giovane attaccante esterno svedese. Ha iniziato a giocare a 4 anni nel Gerdskens BK. Si trasferisce poi nell’altra squadra della città, il Holmalunds IF, dove gioca con la prima squadra già a 14 anni. Nell’estate 2018 è reclutato dal Orgryte IS di Gothenburg. Con questa squadra segna 48 gol in 41 partite partite disputate e vince la Gothia Cup.

Il calciatore andrà ad infoltire la formazione Primavera allenata da mister Migliorelli.

Välkommen Jonathan!