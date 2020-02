Settore giovanile: il programma per l’8 e 9 febbraio

L’Under 17 scende in campo sabato 8 febbraio alle ore 15 in casa del Benevento. Le formazioni Under 16 e 15 ospitano il Napoli domenica 9 febbraio all’antistadio Curi rispettivamente alle ore 13 e 11. Lo stesso giorno l’Under 14 gioca a Pesaro alle ore 11. Riposo di campionato per l’Under 13 che disputa un’amichevole contro il V.Faenza domenica 9 febbraio alle ore 11:30 presso l’antistadio Curi.

Under 17, il turno completo: Frosinone-Ascoli, Juve Stabia-Cosenza, Roma-Crotone, Benevento-Perugia, Lecce-Salernitana, Napoli-Trapani. Riposa: Pescara.

Under 17, la classifica: Roma 42, Napoli 38, Pescara 30, Frosinone 25, Crotone 24, Benevento 23, Perugia 23, Ascoli 22, Cosenza 19, Juve Stabia 15, Salernitana 13, Trapani 12, Lecce 5.

Under 16 e 15, il turno completo: Benevento-Cosenza, Pescara-Crotone, Ascoli-Frosinone, Salernitana-Juve Stabia, Roma-Lecce, Perugia-Napoli- Riposa: Trapani.

Under 16, la classifica: Roma 43, Napoli 35, Perugia 34, Benevento 23, Trapani 23, Pescara 22, Lecce 20, Juve Stabia 19, Frosinone 14, Ascoli 13, Crotone 13, Cosenza 12, Salernitana 9.

Under 15, la classifica: Napoli 37, Frosinone 37, Pescara 35, Roma 33, Lecce 24, Juve Stabia 23, Benevento 22, Salernitana 21, Ascoli 16, Perugia 15, Cosenza 11, Trapani 7, Crotone 4.