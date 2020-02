Settore giovanile: gli impegni del 15 e 16 febbraio

A scendere in campo questo fine settimana sono le formazioni Under 17, impegnata domenica 16 alle ore 12:30 presso l’antistadio Curi contro il Frosinone, e Under 13 che ospita all’antistadio il Pesaro sabato 15 alle ore 18. Pausa di campionato per gli Under 16 e 15 e turno di riposo per gli Under 14.

Under 17, il turno completo: Cosenza-Benevento, Perugia-Frosinone, Salernitana-Juve Stabia, Trapani-Lecce, Pescara-Napoli, Ascoli-Roma. Riposa: Crotone.

Under 17, la classifica: Roma 43, Napoli 41, Pescara 30, Frosinone 26, Benevento 26, Crotone 25, Ascoli 23, Perugia 23, Cosenza 22, Juve Stabia 15, Salernitana 14, Trapani 12, Lecce 6.