Frosinone-Perugia: i precedenti

Il primo precedente fra Frosinone e Perugia in terra laziale risale alla stagione 1951/52 e terminò 1-1. Dopo due sconfitte e un pareggio per 0-0 arrivò la prima vittoria del Grifo: era la stagione 1988/89 di Serie C e Di Livio siglò la rete dello 0-1. Nella stagione 2005/06 i ciociari si vendicarono vincendo 4-1 ma nel campionato di Lega Pro 2012/13 il Perugia tornò alla vittoria sempre per 0-1 con un gol di Nicco. La stagione successiva terminò 1-1 mentre il primo Frosinone-Perugia giocato in Serie B vide i padroni di casa imporsi per 2-1.

Gli ultimi due precedenti però sorridono ai colori biancorossi: il primo ottobre del 2016 i Grifoni battono il Frosinone 1-2 grazie alle reti di Samuel Di Carmine e Jacopo Dezi dopo il momentaneo vantaggio dei padroni di casa a segno con Dionisi.

Il 24 febbraio 2018 Cerri, Mustacchio e Buonaiuto ribaltano il risultato dopo il vantaggio di Soddimo al minuto 9 del primo tempo.