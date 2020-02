Primavera: sabato arriva il Lecce

Sabato 22 febbraio alle ore 11 all’antistadio Curi va in scena la gara fra Perugia e Lecce valida per la settima giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 2 girone B. I giallorossi sono quarti in classifica con 25 punti ottenuti con 7 vittorie, 4 pareggi, 6 sconfitte e con 31 gol all’attivo e 24 al passivo. I ragazzi di mister Migliorelli dovranno prestare particolare attenzione all’ala sinistra Salvatore Rimoli, autore di 8 reti stagionali. All’andata il match in terra pugliese terminò 1-1 con le reti di Konate e Maselli. Arbitra l’incontro il signor Emanuele Frascaro della sezione di Firenze coadiuvato dagli assistenti Amir Salama di Ostia Lido e Mattia Bartolomucci di Ciampino.

Il programma completo: Crotone-Pisa, Frosinone-Napoli, Juve Stabia-Benevento, Livorno-Trapani, Perugia-Lecce, Salernitana-Cosenza.

La classifica: Ascoli 43, Trapani 32, Livorno 27, Lecce 25, Frosinone 25, Crotone 24, Cosenza 22, Perugia 20, Salernitana 20, Benevento 18, Juve Stabia 14, Pisa 13.