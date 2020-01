Primavera: sabato all’antistadio arriva la Salernitana

Sabato 1 febbraio alle ore 14:30 presso l’antistadio Curi va in scena la quarta giornata del girone di ritorno del campionato Primavera 2 girone B. A sfidarsi sono i ragazzi di mister Migliorelli e la Salernitana decima in classifica con 15 punti frutto di 3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. All’andata la sfida terminò 2-2, in rete per i biancorossi Vagnoni e Corradini, per i campani Galeotafiore e Vignes. Arbitra l’incontr il signor Sajmir Kumara della sezione di Verona coadiuvato dagli assistenti Markiyan Voytyuk e Fabio Catani.

I convocati: Ruggiero, Cerbini, Ndir, Giordano, Torcolacci, Tozzuolo, Righetti, De Araujo, Areco, Bacchi, Rigen, Liljedahl, Mangiaratti, Rossi, Maisto, Lunghi, Menci, Spinelli.

Il turno completo: Ascoli-Pisa, Cosenza-Crotone, Lecce-Juve Stabia, Livorno-Frosinone, Perugia-Salernitana, Trapani-Benevento.

La classifica: Ascoli 34, Trapani 27, Lecce 22, Livorno 22, Crotone 20, Perugia 19, Frosinone 18, Cosenza 18, Benevento 17, Salernitana 15, Juve Stabia 13, Pisa 10.

Foto Settonce. Vietata la riproduzione.