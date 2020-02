Colleziona le figurine dell’A.C. Perugia Calcio

Dal 1 febbraio al 31 marzo presso i negozi aderenti Emisfero Ipermercati e Emi Supermercati, ogni 15 euro di spesa riceverai alla cassa un pacchetto da 5 figurine dell’A.C. Perugia. Inoltre sarà possibile acquistare i pacchetti al prezzo di 0,50 € l’uno.

I punti vendita aderenti:

Emisfero – Perugia – Via Fiesole 1

Emi Superstore – Todi – Loc. Ponte Rio – Via Martiri delle Foibe 2

EMI Supermercato – Perugia – via Palermo 1

EMI Supermercato – Perugia Ponte Felcino – C.Da Tibertina Nord 28/B

EMI Supermercato – Corciano Loc. Capanne – Str. Prevaola 30

EMI Supermercato – S. Maria degli Angeli – Assisi – Via Raffaello

EMI Supermercato – San Mariano – Corciano – Via Aldo Moro 24/C/D

EMI Supermercato – Perugia – Monteluce – Via del Giochetto

EMI Supermercato – Cerbara – Città di Castello – Via della Vittoria 27