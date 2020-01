Primavera: Perugia-Benevento 4-1

Inizia nel migliore dei modi il 2020 della formazione Primavera del Perugia che batte 4-1 il Benevento nella sfida andata in scena sabato 18 alle ore 15 presso l’antistadio Curi. I primi a passare in vantaggio sono però gli ospiti con Thiam che al ventiseiesimo si ritrova da solo contro il portiere e non sbaglia la conclusione. La reazione dei grifoncelli non si fa attendere. Il pareggio potrebbe arrivare dopo appena 180 secondi con Areco che pizza un tiro a giro deviato in calcio d’angolo. Il gol arriva al trentacinquesimo minuto al termine di una splendida manovra all’insegna degli scambi veloci. A buttare il pallone in rete da pochi passi è Corradini. Nella ripresa il Perugia ci mette tre minuti a passare in vantaggio con Giustini che dalla destra fa partire un diagonale che non lascia scampo al portiere campano. Dopo 10 minuti Thiam ha una grande occasione per pareggiare i conti: in contropiede si ritrova di nuovo da solo contro Ruggiero che è bravissimo ad ipnotizzarlo e a deviare il pallone sul palo. Al trentaduesimo minuto Lunghi appena entrato si guadagna un calcio di rigore che Mangiaratti realizza spiazzando il portiere avversario. Il numero 11 biancorosso realizza la doppietta personale al quarantesimo concludendo un contropiede perfetto della squadra allenata da mister Migliorelli.

“La reazione dopo lo svantaggio iniziale? Come ci ha insegnato il mister mollare non è un’opzione – commenta Joseph Mangiaratti – La doppietta non è merito mio ma dei miei compagni che mi aiutano a segnare”.

Perugia: Ruggiero, Vagnoni, Vitor, Areco, Torcolacci, Tozzuolo, Laye (30’st Liran), Giustini (43’st Bacchi), Maisto (30’st Lunghi), Corradini (Cap.), Mangiaratti. A disposizione: Caputo, Ndir, Spinelli, Galeotti, Rossi. All. Migliorelli.

Benevento: Zampaglione, Solimeno, Di Ronza, Botta, Montanino, Menichino, Mancino, De Rosa, Thiam, Garofalo (38’st Ferraro), Delle Curti. A disposizione: Diglio, Vitale, Ciaravolo, Andreozzi, Pietroluongo, Troqe. All. Romaniello.

Reti: 26’pt Thiam, 35’pt Corradini, 3’st Giustini, 32′ e 40’st Mangiaratti.

Note: ammonito Thiam al 14’st.

Arbitro: Tommaso Zamagni della sezione di Cesena (Giuggioli-Tempestilli).