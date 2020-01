Primavera: il 2020 inizia contro il Benevento

Sabato 18 gennaio alle ore 15 la formazione Primavera del Perugia ospita il Benevento nella tredicesima giornata del campionato Primavera 2 girone B. I campani sono noni in classifica con 14 punti mentre i biancorossi sono sesti con 16 punti. Nelle 5 partite in trasferta i giallorossi hanno ottenuto 2 vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio. Nel girone d’andata il Benevento ha battuto il Perugia per 2-1.

I convocati: Ruggiero, Ndir, Vitor, Torcolacci, Tozzuolo, Vagnoni, Areco, Corradini, Mangiaratti, Bacchi, Giustini, Liran, Rossi, Laye, Caputo, Lunghi, Galeotti, Spinelli, Misto.

Il turno completo: Pisa-Cosenza, Livorno-Salernitana, Lecce-Ascoli, Frosinone-Trapani, Crotone-Juve Stabia, Perugia-Benevento.

La classifica: Ascoli 30, Trapani 24, Lecce 19, Livorno 19, Cosenza 18, Perugia 16, Crotone 16, Frosinone 15, Benevento 14, Salernitana 12, Juve Stabia 11, Pisa 7.