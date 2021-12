ITALIA UNDER 15 | BARBONI, RONDOLINI E BARBERINI CONVOCATI PER TORNEO DI NATALE

Perugia, 9 dicembre 2021 – I difensori Filippo Barboni e Pietro Rondolini insieme all’attaccante Riccardo Barberini sono stati confermati nella lista di Massimiliano Favo, CT dell’Italia Under 15, per il Torneo di Natale, consueto appuntamento di fine anno in programma dal 9 al 12 dicembre a Novarello Villaggio Azzurro a Granozzo con Monticello (NO). Grande soddisfazione per la società biancorossa, per il Responsabile Settore Giovanile Jacopo Giugliarelli e mister Tedoldi ma soprattutto per i tre ragazzi, che avranno l’opportunità di vestire la maglia della Nazionale per la seconda volta.