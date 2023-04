Weekend positivo per le giovani ragazze biancorosse. Nei giorni scorsi la visita alla Scuola Calcio del delegato regionale luigi abenante

Perugia, 25 aprile 2023 – Fine settimana positivo per le ragazze del settore giovanile biancorosso.

Nella terza giornata della Coppa Lazio l’Under 17 di Salvatore Cannito vince 5-1 contro il Monterotondo e si conferma al primo posto nel girone con 7 punti in attesa del prossimo impegno contro Women Gualdo.

Pareggio per 3-3 invece per l’Under 15 che nella terza giornata della Coppa Lazio viene fermata sul pari dalla Women Gualdo ma resta comunque al primo posto nel girone con 7 punti dopo tre turni. Ora due giornate di sosta per le biancorosse, si torna in campo il 14 maggio contro i pari età del Viterbo Football Club.

Le ragazze dell’Under 12, dopo aver ottenuto il pass alla fase interregionale della Danone Cup, si sono rituffate nel campionato dove gareggiano contro squadre maschili e nella scorsa giornata è stata la Nestor ad avere la meglio per 3-1.

Da segnalare nei giorni scorsi la visita presso il centro sportivo “Paolo Rossi” di Luigi Abenante, delegato regionale attività di base, che oltre ad assistere agli allenamenti dei grifoncelli e grifoncelle, in compagnia del vicepresidente biancorosso Mauro Lucarini (nella foto) e del responsabile Scuola Calcio Francesco Tortolini, ha consegnato le targhe di riconoscimento come Scuola Calcio Élite delle stagioni 2019/20, 2020/21, 2021/22, in attesa della conferma anche per la stagione 2022/23.