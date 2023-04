SPAL-PERUGIA | INFO SETTORE OSPITI

Di seguito le informazioni per acquistare i tagliandi settore ospiti per la gara Spal-Perugia, in programma domenica 30 aprile ore 16:15.

È iniziata la vendita per il settore ospiti che terminerà alle ore 19 di sabato 29 aprile.

La capienza del settore ospiti è di 1.490 posti. Come da normativa il giorno della partita non è consentita la vendita dei biglietti per il settore ospiti.

Queste le tariffe applicate nel Settore Ospiti:

Intero € 16,00

Ridotto € 12,00

Under 18 € 8,00

Questi i parametri utilizzati per i ridotti:

Donne; Over nati prima del 30/04/1958; Under 18 nati dal 01/05/2005 in poi

Inoltre:

Disabili 80-100% senza diritto di accompagnatore: biglietti acquistabili solamente contattando l’Ufficio Biglietteria: biglietteria@spalferrara.it