Vivaio biancorosso protagonista in alcuni tornei nazionali

Perugia, 26 aprile 2023 – Si é concluso il lungo weekend, comprensivo del ponte del 25 aprile, che ha visto il vivaio del Perugia protagonista nei tornei del Centro Italia.

Il Perugia Under 10 (2013) guidato dai mister Anselmo Gambini e Francesco Russo ha partecipato da campione in carica al Trofeo Lodigiani 2023. Il torneo, ben organizzato e ricco sia di squadre professionistiche, tra cui Juventus, Roma e Lazio, sia dilettantistiche è stato vinto dalla Juventus. Sesto posto finale per i nostri grifoncelli, dopo essersi qualificati secondi nel girone eliminatorio, ma soprattutto con la coppa di capocannoniere (ben 16 reti) per Gabriele Fabbi.

Prestigioso secondo posto invece per i grifoncelli Under 11 (2012) al memorial “Lorenzo Donati” di Calenzano. Il Perugia ha vinto la prima fase contro Pistoiese, Calenzano e San Lorenzo. Nella fase finale vittoria contro Prato e Fiorentina e sconfitta di misura contro il Bologna nella finalissima a chiusura di una grande giornata di sport e divertimento.