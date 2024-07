PRIMAVERA 2 | PUBBLICATO IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO, ESORDIO A BENEVENTO

La Lega B ha pubblicato i calendari del prossimo campionato di Primavera 2. Calendario asimmetrico, prima giornata il 14 settembre, l’ultima il 10 maggio.

Il Perugia è stato inserito nel Girone B a 16 squadre. Si inizia il 14 settembre a Benevento, a seguire esordio casalingo la giornata successiva contro il Pisa. Terza giornata in casa del Napoli. Il primo derby si giocherà l’ultima giornata di andata, il 18 gennaio, in trasferta mentre il ritorno è in programma il 15 marzo al “Paolo Rossi”.

Il campionato si chiuderà in casa contro il Benevento il 10 maggio.

Soste previste: 12 ottobre, 16 novembre, 22 dicembre e 4 gennaio, 22 marzo.

I quarti di finale per i playoff promozione in Primavera 1 inizieranno a partire dal 17 maggio.