SPAL-PERUGIA | ARBITRA MANGANIELLO DI PINEROLO, AL VAR AURELIANO DI BOLOGNA

Perugia, 27 aprile 2023 – Sarà il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo a dirigere Spal-Perugia, gara valida per la 35^ giornata del campionato di Serie BKT in programma domenica 30 aprile 2023 alle ore 16:15 allo stadio “Mazza”.

A coadiuvarlo gli assistenti Filippo Bercigli di Firenze e Marcello Rossi di Biella. Quarto ufficiale sarà Mattia Caldera della sezione di Como. Al VAR Gianluca Aureliano di Bologna, AVAR Gianpiero Miele di Nola.

9 precedenti con lui (5 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta). Quest’anno 6 gare in Serie A, 7 gare in Serie B, 1 in campionato cipriota.