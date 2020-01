Vivaio, i biancorossi si aggiudicano il torneo Befana Rosanero

Lo scorso 6 gennaio 2020 presso il centro sportivo della Polisportiva Sporting Arno i Grifoncelli categoria 2009 allenati da Alessio Marcello e Marco Campese hanno disputato il Torneo Befana Rosanero.

Otto squadre partecipanti suddivise in due gironi; del girone A facevano parte Fiorentina, Sestese, Livorno e Empoli. Del giorne B Sporting Arno, Pistoiese, Ponsacco Academy e Perugia.

I risultati

Mattina:

Perugia-Ponsacco: 2-0

Perugia-Pistoiese: 0-1

Perugia-Sporting Arno 2-0

Pomeriggio:

Perugia-Empoli 2-1

Perugia-Pistoiese 0-1

Perugia-Fiorentina 3-0

La classifica finale ha visto il Perugia primo, seguito da Empoli, Pistoiese e Fiorentina.

Continua così la striscia positiva nei tornei Nazionali da parte dei Grifoncelli del vivaio biancorosso che oltre ad ottenere prestigiose vittorie, dimostrano di saper scendere in campo rispettando gli avversari. Un altro importante primato in un torneo risale a domenica 8 dicembre 2019 in occasione della quarta edizione del torneo “Future Players” disputato a Prato. Lì il Perugia subì un solo gol. Oppure quella del Torneo Campitello a cui hanno partecipato le categorie 2011 e 2012; oltre alla vittoria della competizione, il Perugia ha battuto nei due derby la Ternana.