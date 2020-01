Oggi doppia seduta, domani allenamento congiunto con la Primavera

Squadra a lavoro mattina e pomeriggio in vista dei prossimi impegni in Coppa Italia contro il Napoli e dell’inizio del girone di ritorno del campionato di Serie BKT che vedrà i Grifoni in trasferta a Verona in vista della sfida contro il Chievo di sabato 18 gennaio, ore 18.

A partire dalle ore 10:30 di questa mattina la squadra ha effettuato prevalentemente lavoro di forza con trasformazioni e a seguire small games in campo. Per i portieri mattinata dedicata una prima parte alla forza in palestra e una seconda parte alla tecnica di base e situazionale, uscite basse e contrasto.

Nel pomeriggio invece, alle ore 15, la squadra si è concentrata sulle situazioni tecnico-tattiche e lavoro sulle palle inattive. Vicario e Fulignati hanno lavorato insieme alla squadra, mentre Albertoni con mister Gagliardi.

Domani, sabato 11 gennaio, è in programma un allenamento congiunto con la Primavera di mister Migliorelli alle ore 15, all’antistadio Renato Curi, aperto al pubblico.

