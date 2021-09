Perugia, 8 settembre 2021 – Prosegue il lavoro del gruppo biancorosso in vista della trasferta di Frosinone.

Al “Fioroni” di Ellera lavoro incentrato su torello, pressing in preparazione della gara e per chiudere partitella finale. Per i portieri esercitazioni su palle alte.

Anche giovedì è prevista un’unica seduta, chiusa al pubblico.