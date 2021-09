GRIFO CARD | RINNOVO SOLO PER CHI VA A FROSINONE

Perugia, 7 settembre 2021 – AC Perugia Calcio comunica che in occasione di Frosinone-Perugia, in programma sabato 11 settembre ore 14, sarà necessario essere in possesso della Grifo Card per poter acquistare il biglietto per la partita (oltre naturalmente al Green pass o tampone secondo le misure anti Covid-19).