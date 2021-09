CALENDARIO CAMPIONATO | SI INIZIA IL 10 OTTOBRE IN CASA DEL GENOA

>Roma, 9 settembre 2021 – Il Dipartimento Calcio Femminile della LND ha pubblicato in data odierna il calendario del campionato di Serie C per la Stagione 2021/2022.

Prima gara per le Grifoncelle il 10 ottobre alle ore 15 in casa del Genoa presso l’impianto “Nazario Gambino” di Arenzano. Terza giornata (24 ottobre) subito il derby umbro contro la Ternana con la gara di andata in trasferta. Il campionato si concluderà invece il 5 giugno 2022 con il match fuori casa contro l’ASD Real Meda CF.

Le soste: dal 20 dicembre all’8 gennaio, il 13 marzo e il 17 aprile.