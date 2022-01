UNDER 17 | PERUGIA-TERNANA 1-1 – A BORDI RISPONDE MONACO

Perugia, domenica 23 gennaio 2022 – ore 11:30 – Centro sportivo Paolo Rossi – recupero 9° giornata di andata Campionato Under 15

PERUGIA: Romagnoli, Cresci, Naticchi, Liberti, Mori, Montagna (15’ st Mazzeo (34’ st Barboni)), Giordani, Rondolini (cap.), Monaco, Passaquieti (30’ st De Santis), Barberini. A disp.: Verdini, Massari, Hajri, Rinalducci, Romani, Gnazale. All.: Emanuele Tedoldi.

TERNANA: Novelli, Campi, Riga, Guaglianone, Ciuffi, Scopigno, Trifelli (19’ st Generali), Montenegro, Bouddas, Bordi (19’ st Neri), Turella. A disp.: Onelli, Rivelli, Tofi, Laoretti, Piciollo, Dezio, Ferlicca. All.: Caccavale Maurizio.

ARBITRO: Giuseppe Mancini di Foligno (Foglietta – Arcese)

RETI: 7’ pt Bordi, 43’ st Monaco (rig.)

NOTE: ammoniti Campi, Turella, Bordi e Barberini.

PERUGIA – Né vincitori né vinti, almeno apparentemente, nel sentito derby umbro tra Perugia e Ternana che chiude il girone di andata. Parte bene la Ternana che si porta subito avanti con un destro preciso di Bordi nell’angolino basso alla destra di Romagnoli. Il Grifo ha diverse occasioni nel primo tempo per rimettere in pari il match ma è bravo Novelli a respingere le conclusioni biancorosse. Su tutte, plastico l’intervento sul colpo di testa a botta sicura di Monaco dopo la sponda di capitan Rondolini. Ci prova anche la Ternana con la punizione di Trifelli ma Romagnoli spinge sul palo il mancino insidioso dell’attaccante rossoverde.

Nella ripresa si coprono gli ospiti ma il ritmo ne risente e il Perugia fatica a trovare lo spunto per l’1-1. Entra tra i locali Mazzeo che dopo pochi minuti si fa atterrare in area: Monaco non fa sconti e con freddezza segna il pareggio.

Finisce così in parità con il Perugia che sale a quota 9 punti occupando l’ultimo posto utile in chiave play-off mentre la Ternana insegue con 8 punti.

Prossimo appuntamento, rinvii permettendo, domenica 6 febbraio in casa del Parma.