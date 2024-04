SETTORE GIOVANILE | RESOCONTO GARE 20-21 APRILE

Cerignola, domenica 21 aprile 2024 – ore 13 –Stadio “Domenico Monterisi”– 28^giornata Campionato UNDER 17

AUDACE CERIGNOLA-PERUGIA 4-3

AUDACE CERIGNOLA: Radi, Ripoli, Misso, Pescheschera (2’ st Cercelli), Barletta (2’ st Carbone), Buono (23’ st Vitobello), Dabellonio (40’ st Schiano), Maffei, Nanula (23’ st Sabatiello), Urbano (35’ st Pugliese), Lorusso (35’ st Delaurentis). A disp.: Gallo, Fuscaldi. All.: Gallo

PERUGIA: Romagnoli, Cresci, El Ouardi (14’ st Rinalducci), Napolano (14’ st Merli), Salustri, Mori (42’ st Bartolini), Mannarini (14’ st Cerbone), Liberti, Cardoni, Barberini, Giordani (30’ st Cingolani). A disp.: Belia. All.: Nasini.

ARBITRO: Federico Regina di Molfetta (Cozza, Catino)

RETI: 11’ pt e 8’ st Nanula (C), 16’ st Barberini (P), 20’ st Dabellonio (C), 38’ st Salustri (P), 46’ st Ripoli (C), 48’ st (rig.) Cerbone (P)

CERIGNOLA– Sconfitta in trasferta 4-3 per i ragazzi di mister Nasini che interrompono la striscia di tre risultati utili consecutivi e complicando così la propria situazione in chiave playoff visto che ci sono quattro squadre raccolte in un punto e nella prossima giornata i biancorossi osserveranno un turno di sosta.

Primo tempo complicato per il Perugia che dopo 11 minuti subisce il gol del vantaggio da Nanula sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Protagonista in positivo è Romagnoli che nel primo tempo salva il risultato più volte.

Nella ripresa l’espulsione di Cardoni complica la partita per il Perugia, che va sotto 2-0 sempre per mano di Nanula. Barberini accorcia le distanze di testa al 16’ ma il gol di Dabellonio pochi minuti dopo frena le speranze biancorosse. Negli ultimi dieci minuti Salustri di testa porta la partita sul 3-2 ma è Ripoli allo scadere a chiudere la partita. Serve a poco il gol di Cerbone su rigore a un minuto dalla fine.

In classica, ad un turno dalla fine, i biancorossi rimangono a quota 44 al terzo posto agganciati da Arezzo e Monterosi, con Pescara e Latina distanti un punto. Domenica 28 aprile turno di riposo per il Perugia. Nell’ultima giornata scontro decisivo con l’Arezzo per garantirsi un posto nei playoff.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Arezzo, domenica 5 maggio

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Perugia, sabato 20 aprile 2024 – ore 14:30 – Centro Sportivo “Paolo Rossi” – 23^ Campionato Nazionale UNDER 16 Serie C

PERUGIA-PESCARA 5-1 (foto di copertina)

PERUGIA: Vinti, D’Ovidio (25’ st Cantalino), Bevanati, Tomassini (15’ st Pepe), Cesarini, Brunori, Merico (25’ st Mechelli), Bellali, Agnissan (25’ st Condac), Vanni, Fiorentini (15’ st Ciani). A disp. Galletti. All.: Pierpaolo Anelli

PESCARA: Ciavatella, Trubiano (1’ st Fedele), Muratore (25’ st DI Croce), Rossi, Vagnoni, Di Leonardo (9’ st Di Donato), Bessa, Maione (1’ st D’Errico), Toppi (25’ st Di Blasio), Quieti (30’ st Astolfi), Capulli. A disp.: Orecchioni. All.: Sandro Grande

ARBITRO: Maria Caciotto Sez. Perugia (Milasi, Di Cesare)

RETI: 15’ pt, 38’ pt, 4’ st e 21’ st Merico (P), 16’ pt Vanni (P), 7’ st Quieti (Pes)

PERUGIA – L’Under 16 di mister Anelli chiude il campionato con una vittoria 5-1 contro il Pescara anche se inutile ai fini della classifica visto che i biancorossi non ce l’hanno fatta a qualificarsi ai playoff, dove vanno le prime tre. Non sono bastate cinque vittorie nelle ultime sei gare.

Protagonista di giornata Merico che realizza una quaterna. Gioia personale anche per Vanni che segna il momentaneo 2-0. Nella ripresa il Pescara accorcia le distanze con Quieti.

In classifica, Perugia che chiude il campionato a 41 punti.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Cerignola, domenica 21 aprile 2024 – ore 11 – Centro Sportivo Domenico Monterisi – 28^ Campionato UNDER 15Serie C

AUDACE CERIGNOLA-PERUGIA 2-1

AUDACE CERIGNOLA: Macchia, Palumbo (37’ st Valente), Pucci, Stramaglia (1’ st Cilli), Acocella, Erminio, Giannone, Fioravante (27’ st Lubes), Tristano (27’ st Zappacosta), Valentino (37’ st Laricchia), Bitetto (37’ st Errico). A disp.: Fanelli, Dell’Olio, Armillotta. All.: Grillo (Squalificato)

PERUGIA: Cataldo, Pelli (17’ st Rosati), Auricchio, Castellucci (24’ st Seppoloni), Santillo, Lalleroni (24’ st Fahmi), Ulivieri (7’ st Olimpieri), Bosi, Sabatino (17’ st Massi), Bendini (7’ st Meyou), Kroni (7’ st Castroreale). A disp.: Barbanera. All.: Raschi

ARBITRO: Giulia Montrone Sez. Bari (Narracci, Errico)

RETI: 3’ st Tristano (C), 30’ st Bitetto (C), 38’ st Meyou (P)

CERIGNOLA – Sconfitta indolore per i ragazzi di mister Raschi contro il Cerignola visto che sono già matematicamente qualificati alla fase playoff.

Parte forte il Cerignola che dopo pochi minuti crea due belle occasioni sventate dai grifoni. Al 25’ Kroni sfiora il gol, gran parata del portiere avversario.

Nella ripresa vantaggio dei locali con Tristano e al 30’ raddoppio di Bitetto. Nel finale Meyou accorcia su calcio di rigore e proprio allo scadere Bosi ha la palla del pareggio ma la palla esce di poco.

In classifica, biancorossi che attualmente sono terzi a quota 55, a meno uno dal Pescara che occupa il secondo posto e con tre punti di vantaggio sul Monterosi, quarto. Domenica 28 aprile però il Perugia osserverà un turno di sosta.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Arezzo, domenica 5 maggio