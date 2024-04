PRIMAVERA 2, 27^ GIORNATA | PESCARA-PERUGIA 3-0

Pescara , sabato 20 aprile 2024 – ore 15 – centro sportivo “Delfino Training Center” – 27^ giornata Campionato Primavera 2

PESCARA: Zandri, Braccia (41’ st Tracchia), Aloisi, Gatto, Preta, Giannini, Ricciardi (41’ st Shehaj), Diabate, Zeppieri (41’ st Arena), Berardi (12’ st Bakhouch), Palumbo (35’ st Dei Rocini). A disp.: Ziu, Morleo, Palazzese, Mellini, Di Francesco, Schiattarella. All.: Marco Stella

PERUGIA: Lavorgna, Ciattaglia (15’ st Sadetinov), Falasca, Ambrogi, Ebnoutalib, Panaro (34’ st Prisco), Giorgetti (28’ st Bernacci), Bussotti, Caprari, Perugini (15’ st Carbonini), Dottori (1’ st Papa). A disp.: Yimga, Patrignani, Lomangino. All.: Giacomo Del Bene

ARBITRO: Abdoulaye Diop Sez. Treviglio (Pistarelli, Cantatore)

RETI: 9’ pt e 6’ st Palumbo (P), 30’ st Ricciardi (P)

PERUGIA – Sconfitta in trasferta per 3-0 per il Perugia di mister Del Bene contro il Pescara e speranze playoff che si chiudono in modo definitivo per i biancorossi.

Primo tempo giocato a buoni ritmi per entrambe le squadre. Il Pescara si porta in vantaggio al 9’ con Palumbo. Il Perugia crea una ottima occasione a fine primo tempo ma non riesce a concretizzare.

Nella ripresa i biancorossi provano a pareggiare i conti ma il Pescara raddoppia ancora con Palumbo e chiude i conti con Ricciardi.

In classifica, quando mancano tre giornate alla fine, Perugia che rimane a quota 34 distante nove punti dall’ultimo posto utile in chiave playoff con Palermo, Entella e Ascoli che allungano.

PROSSIMO TURNO: Salernitana-Perugia, sabato 27 aprile