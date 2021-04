UNDER 17 | INIZIA CON UN PAREGGIO IL CAMPIONATO

Perugia, 24 aprile 2021 – Inizia con un pareggio il cammino in campionato dell’Under 17 biancorossa (anno 2004) guidata dal tecnico Nicola Polverini che sul campo dell’antistadio impatta 0-0 contro i pari età dell’Imolese. Una buona partita per i ragazzi biancorossi che però non sono riusciti a trovare la via del gol. Ci riproveranno nel prossimo turno quando affronteranno un’altra avversaria di questo girone, il Ravenna. Girone che vede la presenza anche di Alma Juventus Fano, Cesena e San Marino Academy.