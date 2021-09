UNDER 17 A E B | CROTONE-PERUGIA 4-3

Cotronei, domenica 19 settembre ore 11 – 2^ GIORNATA CAMPIONATO UNDER 17 SERIE A e B

CROTONE: Gattuso, Mauriello, Lupinacci, Polimeni, Russo, D’Amora, Scandale, Salvatore, Mautone (20’ st Caligiuri), Aprile (20’ st Urso), Elia (30’ st Scarcelli). A disp.: Martino, Maeshawaran, Bianchi, Procopio, Pugliese, Valente. All. Corrado PERUGIA: Bulgarelli, Mottola Imbemba (1’ st Virgillito) Viti (40’ st Martinetti), Ascani, Di Rienzo, Giunti, Gennaioli, Leone (40’ st Albertario), Ronconi (16’st Ravanelli), Peroni (40’ st Bietta), Piccioli (16’ st Dalla Valle). A disp.: Seghetti. All. Papini ARBITRO: Cortale di Locri (Tragni – Flotta) RETI: 19’ pt, 6’ st Leone, 35’ pt, 44’ pt Elia (C), 39’ pt Aprile, 37’ st Mauriello, 46’ st Giunti (R) NOTE: ammoniti Aprile, Ascani, Dalla Valle e Virgilito. Espulso Scandale.

CROTONE – Rocambolesca sconfitta nella prima trasferta stagionale per l’Under 17 di mister Papini che nonostante il vantaggio di Leone paga gli ultimi minuti della prima frazione nei quali subisce tre reti dai padroni di casa. Nel finale il Perugia cerca il pari in 11 contro 10 ma i tre punti vanno al Crotone.

In classifica Perugia che rimane a 3 punti dopo due giornate.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Napoli, domenica 26 settembre