UNDER 17, AMICHEVOLE | PERUGIA-GUBBIO PRIMAVERA 1-2

Perugia, 28 novembre 2021 – Aveva bisogno di un test importante il Perugia U17 che dopo lo 0-0 interno contro il Benevento del 14 novembre scorso tornerà in campo per un match ufficiale solamente sabato 4 dicembre nell’anticipo contro l’Ascoli. E in amichevole oggi si è trovato davanti la formazione del Gubbio militante nel campionato Primavera 3 che passa di misura all’antistadio grazie alle due reti realizzate entrambe nella prima frazione rispettivamente su rigore e sugli sviluppi di un calcio da fermo.

Meglio nel secondo tempo il Perugia che trova la rete con Ravanelli e che va vicino al pari sempre con Ravanelli che colpisce l’incrocio dei pali. Campo pesante ma sensazioni positive per i grifoncelli che possono così calarsi in un match provante per recuperare ritmo gara e la giusta concentrazione per riprendere al meglio il campionato nazionale nel girone C nel quale il Gifo occupa stabilmente la parte sinistra della classifica.