UNDER 16, RECUPERO 12^ GIORNATA | PERUGIA-SPAL 1-4

Perugia, mercoledì 2 marzo 2022 – ore 15 – centro sportivo “P. Rossi” – recupero 3° giornata Campionato Under 16 Serie A e B

PERUGIA: Belia, Marocchi (17’ st La Sorsa), Fucci (38’ st Petterini), Patrignani, Bussotti, Marinelli (1’ st Carbonini), Barberini (17’ st Costanzi), Ambrogi (38’ st Balducci), Tofani (1’ st Ciattaglia), Giommetti, Caprari. A disp.: Stacchiotti, Cottini, Saveri. All.: Matteo Possanzini.

SPAL: Romagnoli (29’ st Straforini), Ribello, Bonadiman, Moratti (19’ st Del Puente), Rama, Tassinari (10’ st Nistor), Osti, Andreoli (1’ st Camelio), Badalì (10’ st Satalino), Rao (19’ st Orlandi), Carbone (29’ st Etuss). A disp.: Mayele, Ogaristi. All.: Marco Sansovini.

ARBITRO: Valentina Finzi di Foligno (Crostella – Foglietta)

RETI: 4’ pt Andreoli (S), 15’ pt Giommetti (P), 23’ e 41’ pt Rao (S), 3’ st Badalì (S)

NOTE: ammoniti Bonadiman e Ambrogi.

PERUGIA – Sconfitta casalinga per 4-1 per l’Under 16 di mister Possanzini nel recupero della 3° giornata di campionato interrotta il 13 febbraio scorso per un infortunio al direttore di gara.

Gara già in salita per i biancorossi dopo pochi minuti con il vantaggio ospite di Andreoli. Il Perugia però reagisce subito con aggressività e determinazione e su rinvio sbagliato del portiere arriva la rete del pari ad opera di Giommetti. Poco dopo due disimpegni in uscita dei giovani biancorossi rendono più facile il compito a Rao che con una doppietta ipoteca il match già all’intervallo. Nella ripresa è il rigore di Badalì dopo tre minuti a chiudere definitivamente l’incontro nonostante la reazione dei ragazzi di Possanzini.

Prossimo impegno per i grifoncelli Under 16 domenica 6 marzo nella trasferta di Bologna.