UNDER 16, 6^ GIORNATA | PERUGIA-MODENA 3-1

Perugia, domenica 13 novembre 2022 ore 15 – Centro sportivo “Paolo Rossi” – 6^ giornata Campionato Under 16 Serie A e B

PERUGIA: Romagnoli, Salustri, Duro (36’ st Hajri), Mori, Barboni, Cresci (13’ st Romani), Montagna (22’ st Calzoni), Pirani (36’ st Liberti), Monaco, Barberini, Giordani (1’ st Mannarini). A disp.: Belia, Rinalducci, Testerini, Cardoni. All.: Simone Papini

MODENA: Petillo, Molinari, Vullo (30’ st Gualtieri), Berziga (20’ st Domizzi), Fusco (20’ st Padulo), Panfilo, Gnani (1’ st Marchesi), Vessella (13’ st Lecini), Corradi (30’ st Vicenzi), Brugnoli, Bellei. A disp.: Baraldi, Branchini, Cappelletti.

ARBITRO: Alessandro Manfucci di Città di Castello (Giovanardi – Cardinali)

RETI: 22’ pt Pirani(P), 32’ pt e 44’ st Monaco (P), 39’ pt Brugnoli

NOTE: ammonito Sueri

PERUGIA – Arriva finalmente la prima vittoria in campionato per il Perugia Under 16 guidato da mister Simone Papini che al “Paolo Rossi” di Perugia vince 3-1 contro il Modena grazie alla rete in apertura di capitan Simone Pirani e alla doppietta di Monaco che sale così a 4 reti in 6 gare.

Predominanza biancorossa sin dal fischio d’inizio con Monaco e Duro che in più di un’occasione concludono verso la porta di Petillo senza però grande precisione. Al 22’ è ancora Duro a innescare Barberini che salta un avversario e mette dentro un pallone che Pirani raccoglie dal limite e insacca all’angolino sinistro. Dopo appena 10 minuti arriva il raddoppio del Grifo: Salustri lancia in velocità dalle retrovie Monaco che si presenta davanti al portiere e, glaciale, realizza la rete del raddoppio. Quando la partita sembra incanalarsi verso una tranquilla fine del primo tempo Brugnoli calcia dal limite e spiazza Romagnoli riaprendo così il match.

Nella ripresa riparte forte il Perugia con Mannarini, appena entrato, che va subito vicino alla rete. Al quarto d’ora è proprio Barberini ad andare vicino al gol con una bordata di destro dal limite. Nel finale si sbilancia il Modena che non riesce però a colpire. Non sbaglia ancora una volta Salvatore Monaco che in ripartenza chiude gara con la rete del definitivo 3-1.

Primi tre punti per Papini e i suoi ragazzi che torneranno in campo domenica 20 novembre nella trasferta di Bologna.