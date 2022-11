CONVOCAZIONI NAZIONALE | SULEJMANI IN UNDER 21

Perugia, 14 novembre 2022 – Il commissario tecnico della nazionale albanese Under 21, Alban Bushi, ha convocato il biancorosso Flavio Sulejmani, attaccante classe 2006, per le amichevoli contro San Marino U21 (16 novembre) e Montenegro U21 (20 novembre) in vista delle imminenti qualificazioni all’Europeo di categoria.

Sulejmani in questa stagione é stato inizialmente chiamato con l’Under 17 albanese e successivamente con l’Under 19. Ora la chiamata della nazionale Under 21, ennesimo riconoscimento per un giovane di prospettiva del settore giovanile del Perugia Calcio.