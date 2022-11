UNDER 15, 6^ GIORNATA | PERUGIA-MODENA 0-1

Perugia, domenica 13 novembre 2022 ore 12:30 – Centro sportivo “Paolo Rossi” – 6^ giornata Campionato Under 15 Serie A e B

PERUGIA: Attinelli, Franceschini (1’ st Tomassini), D’Ovidio (40’ st Condac), Brizi, Cesarini, Agnissan (29’ st Verdone), Ciani (15’ st Biondini), Dottori, Brunori (1’ st Bellali), Perugini (40’ st Angelino), Merico (15’ st Missaglia). A disp.: Vinti, Pepe. All.: Cristian Bensi.

MODENA: Perta, Turco, Berselli, Montanari (29’ st Inglisano), Vicini, Rubino, Waife, Sueri (1’ st Meglioli), Barbi (15’ st Balzano), Benassi (18’ st Usai), Passantino. A disp.: Iseppi, Baraldi, Valvo, Caiazzo, Turchi. All.: Mirco Martinelli.

ARBITRO: Sara Lo Presti di Città di Castello (Mazzatinti – Calzone)

RETE: 15’ pt Waife (M)

NOTE: ammonito Sueri

PERUGIA – Perde di misura il Perugia Under 15 guidato da mister Cristian Bensi, per l’occasione in panchina vista l’assenza per influenza del primo allenatore, Pierpaolo Anelli. Decisiva la rete di Waife sugli sviluppi di calcio d’angolo al quarto d’ora della prima frazione.

A partire meglio è il Perugia con l’occasione capitata sul destro di Agnissan dopo appena due giri di lancette che non riesce però a centrare la porta. Cresce la formazione ospite che testa i guantoni di Attinelli in un paio di occasioni con Barbi e Passantino ma è bravo il portiere biancorosso a superarsi in entrambe le situazioni. Al 15’ Waife in mezza girata raccoglie un pallone in piena area di rigore e porta avanti i suoi.

Nella ripresa prova a farsi sentire il Grifo con i subentrati Bellali e Missaglia ma senza la precisione giusta per trovare il pari. Nel finale si sbilancia il Perugia per cercare il pareggio ma è ancora bravo Attinelli a parare sul contropiede del Modena. Esce così sconfitta l’Under 15 che tornerà in campo domenica 20 in casa del Bologna.