UNDER 15, 7^ GIORNATA | BOLOGNA-PERUGIA 5-0

Bologna, domenica 20 novembre 2022 – ore 11:45 – Centro sportivo “Cavina” – 7^ giornata Campionato Under 15 Serie A e B

BOLOGNA: D’Autilia, Igbinigun, Toure, Libra, Briguglio, Ugolotti, De Pace (1’ st Zampardi), Sermenghi, D’Alessandro (10’ st Pizzirani), Vrenna (10’ st Groza), Cambrini (32’ st Pantaleoni). A disp.: Gnudi, Romagnoli, Aljaj, Baroncelli, Guerriero. All.: Nicolò Mazzanti.

PERUGIA: Vinti, D’Ovidio, Tomassini (1’ st Angelino), Brizi (22’ st Brunori), Cesarini, Pepe (9’ st Agnissan), Missaglia (22’ st Merico), Dottori, Verdone (1’ st Franceschini), Perugini (31’ st Bellali), Biondini (31’ st Condac). A disp.: Attinelli, Cingolani. All.: Pierpaolo Anelli.

ARBITRO: Sig. Marco Pizzica di Bologna (Trezza – Calabrese)

RETI: 17’, 37’ pt D’Alessandro, 34’ pt Cambrini, 14’ st Zampardi, 21’ st Pantaleoni

NOTE: ammonito Brunori

BOLOGNA – Sconfitta netta per il Perugia Under 15 contro il Bologna, secondo in classifica, che passa in casa 5-0.

Primo tempo a grande prevalenza locale con D’Alessandro sugli scudi che realizza una doppietta – intervallata dal gol di Cambrini – e Vinti bravo a evitare danni peggiori soprattutto su Sermenghi e, ancora, su D’Alessandro. Ripresa che ha poco da dire visto il risultato compromesso: Zampardi e Pantaleoni arrotondano il risultato.

Prossimo impegno domenica 27 novembre nel derby umbro in casa della Ternana.