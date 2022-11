UNDER 16, 7^ GIORNATA | BOLOGNA-PERUGIA 0-1

Bologna, domenica 20 novembre 2022 – ore 14 – Centro sportivo “Biavati” – 7^ giornata Campionato Under 15 Serie A e B

BOLOGNA: Sclano, Carrieri (1’ st El Archi), Cichy, Boni (30’ st Aruta), Gori A., De Luca, Minelli (30’ st Gori S.), Fiaschi, Castaldo, Negri, Colasanto (7’ st Di Costanzo). A disp.: Barra, Stendardi, Bettarini, Vassallo, Urbanski. All.: Luca Sordi.

PERUGIA: Belia, Salustri, Duro (35’ st Hajri), Romani (18’ st Calzoni), Barboni, Mori (35’ st Testerini), Mannarini (5’ st Liberti), Pirani, Monaco, Rinalducci (5’ st Montagna), Giordani (35’ st Prete). A disp.: Romagnoli, Cardoni, Cresci. All.: Simone Papini.

ARBITRO: Sig. Federico Bruschi di Ferrara (Reitano – Asprella)

RETE: 23’ pt (rig.) Monaco

NOTE: ammoniti Liberti e Testerini

BOLOGNA – Seconda vittoria consecutiva per il Perugia Under 16 che sulla scia della vittoria interna con il Modena espugna Bologna grazie al rigore di Salvatore Monaco, alla quinta realizzazione in 7 gare.

Scalda subito i guantoni di Sclano la punta biancorossa dopo 10 minuti di gara quando Romani è bravo a imbucare Monaco che si fa parare il destro. Occasionissima subito dopo anche per il Bologna ma Belia è decisivo su un colpo di testa ravvicinato. Al quarto d’ora ancora protagonista Romani che da fuori calcia forte ma trova solo la parte alta della traversa. Al 23’ l’episodio che decide il match: Mannarini viene atterrato in area, l’arbitro indica il dischetto e Monaco, freddo, spiazza Sclano.

Nella ripresa bravo Salustri, uno dei migliori in campo prima in fase di copertura, quando respinge una palla pericolosa in area per il Bologna, e in fase offensiva poi quando colpisce la traversa su traversone dalla sinistra. Serve però ancora Belia al Perugia per chiudere la porta all’offensiva bolognese. Ci prova anche Giordani (anche lui artefice di un’ottima gara) ma senza esito e al fischio finale festeggiano i ragazzi biancorossi.

Prossimo impegno il derby contro la Ternana in programma domenica 27 novembre.