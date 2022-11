UNDER 17, 10^ GIORNATA | PERUGIA-SALERNITANA 1-2

Perugia, domenica 20 novembre 2022 – ore 12 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 10^ giornata Campionato Under 17 Serie A e B

PERUGIA: Bolzon, Astemio, Falasca, Patrignani, Marocchi (1’ st Torri), Fontanelli (13’ st Giorgetti), Barberini (13’ st Lickunas), Bussotti, Caprari (40’ st Cesaretti), Giommetti (27’ st Massei), Ciattaglia. A disp.: Migliorati, Picci, Balducci, Tofani. All.: Giacomo Del Bene

SALERNITANA: Ricci, Barretta, Buoncore, Troise, Apetino, Vaccaro, Sepe (13’ st Manuzzi), Argento (1’ st Coppola), Casile (43’ st Galdo), Zerillo (39’ st Trombetta), Fisio (39’ st Mele). A disp.: Vigna, Angellotti, Iorio, Del Piano. All.: Ernesto De Santis.

ARBITRO: Sig. Alessio Amadei di Terni (Piomboni – Vagnetti)

RETI: 31’ pt e 30’ st Casile, 35’ st Giorgetti (P)

NOTE: ammoniti Bussotti e Coppola

PERUGIA – Sconfitta interna 2-1 per il Perugia di mister Giacomo Del Bene che dopo una partenza sprint in campionato (3 vittorie e un pari che valsero il primo posto in classifica) colleziona 4 sconfitte e due pareggi nelle ultime sei.

Primo tempo comunque abbastanza equilibrato almeno dal punto di vista delle occasioni da gol: prevalenza Salernitana nel possesso che inizia meglio concludendo di poco alto all’8’ del primo tempo. Il Perugia ci prova pochi minuti dopo con Caprari ma la Salernitana risponde pericolosa al quarto d’ora con la traversa che è solo un preludio alla rete di Casile al 31’ bravo a raccogliere una palla crossata dalla destra. Allo scadere del tempo Ciattaglia ha una grande palla per il pari ma spreca da distanza ravvicinata.

Nella ripresa è Torri, subentrato all’intervallo, che prova a dare la scossa ai suoi ma il portiere ospite Ricci si oppone alle chiare occasioni da rete dello stesso Torri, di Lickunas (anche lui entrato nel secondo tempo) e ancora di Ciattaglia. Nel momento migliore del Perugia è brava e cinica la Salernitana a trovare la ripartenza che regala a Casile la doppietta personale. I biancorossi accorciano subito con Giorgetti che torna al gol dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi in questo inizio di stagione. La rimonta però non riesce.

Turno di riposo domenica 27 novembre per il Perugia che tornerà in campo domenica 4 dicembre nella trasferta di Lecce.