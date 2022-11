UNDER 14, 5^ GIORNATA | TERNANA-PERUGIA 1-3

Terni, 13 novembre – Vittoria esterna per 3-1 nel derby umbro per il Perugia Under 14 di mister Michele Gatti che si aggiudica tre punti in una partita sentita, combattuta ma bella e corretta.

Dopo un buon inizio dei biancorossi che vanno vicino alla rete con il destro da fuori di Burnelli, ben parato dall’estremo difensore rossoverde, a passare in vantaggio è la Ternana con Colantoni che al quarto d’ora si invola in contropiede e salta Organai per l’1-0 dei padroni di casa. Non ci sta il Grifo che trova il pari con un tiro da lontano di Rocchetti che di destro infila la palla all’angolino. Una manciata di minuti e il Perugia la ribalta con il rigore procurato da Isidori e trasformato da capitan Biondini. Si va all’intervallo sull’1-2.

Nella ripresa ci prova la Ternana ma il Perugia respinge ogni attacco e nei minuti di recupero realizza anche la terza rete con Sabatino che è il più lesto ad arrivare su un pallone in area e chiudere definitivamente i conti.