UNDER 15, 2^ GIORNATA | PERUGIA-FIORENTINA 4-4

Perugia, domenica 2 ottobre 2022 – ore 12:30 – Centro sportivo “Paolo Rossi” – 2^ giornata CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE A E B

PERUGIA: Attinelli (40′ st Vinti), Franceschini (1′ st Rocchetti), Cingolani, Brizi (14′ st Bellali), Peruzzi, Cesarini (26′ st Merico), Ciani, Dottori, Missaglia (26′ st Brunori), Pepe (1′ st Tomassini), Bartolini (40′ st Condac). A disp.: Agnissan, D’Ovidio. All.: Pierpaolo Anelli.

FIORENTINA: Neri, Colaciuri (29′ st Conti), Perrotti, Cianciulli (29′ st Aldigheri), Lysytskyi, Lezononi, Rega, Diousse, Blasi, Melai (10′ st Sousa), Faye. A disp.: Testa, Chiodini, Fattori, Galeota, Camara’, Forza. All.: Nicola Magera.

ARBITRO: Sig. Matteo Bonifazi di Terni (Luppo – Marchetta)

RETI: 10′ pt (rig.) Dottori (P), 19′ pt Melai, 22′ pt Faye, 25′ pt Bartolini (P), 36′ pt e 20′ st Blasi, 30′ st Brunori (P), 35′ st Tomassini (P)

NOTE: ammonito Cingolani per il Perugia. Al 30′ pt Attinelli (P) para un rigore a Blasi

PERUGIA – Partita ricca di emozioni al “Paolo Rossi” di Perugia dove i grifoncelli difendono bene le proprie mura fermando sul 4-4 la Fiorentina con pieno merito.

A passare in vantaggio sono proprio i biancorossi con Ciani atterrato in area dopo 10 minuti e Dottori bravo a spiazzare Neri dal dischetto. Il pareggio arriva direttamente da calcio di punizione con Melai bravo a disegnare una traiettoria sul quale Attinelli non può arrivare. Il Perugia gioca bene, ma la Fiorentina è brava a sfruttare la velocità e la forza fisica di Faye là davanti, che di prepotenza si prende la rete del sorpasso e il rigore che potrebbe chiudere il match ma Attinelli ipnotizza Blasi. Bartolini trova la girata del pari ma a pochi minuti dalla fine della scoppiettante prima frazione su un rinvio maldestro Blasi trova il 2-3 provvisorio.

Nella ripresa la gara sembra ipotecata specie quando la Fiorentina trova la quarta rete con una fortunata deviazione di Blasi su una punizione messa dentro dalla destra. I biancorossi sembrano battuti ma ecco il gran destro da fuori di Tomassini che coglie in pieno la traversa, sulla ribattuta il tap-in di Brunori permette al Grifo di accorciare le distanze. Nel finale è ancora Tomassini a trovare il 4-4 che vale il primo punto in campionato. Bella prestazione che dà continuità alla prova dell’esordio dove però erano mancati i punti, ora il Perugia dovrà dare conferme nella trasferta di Pisa di domenica prossima.