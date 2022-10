UNDER 16, 2^ GIORNATA | PERUGIA-FIORENTINA 1-2

Perugia, domenica 2 ottobre 2022 – ore 15:30 – Centro sportivo “Paolo Rossi” – 2^ giornata CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15 SERIE A E B

PERUGIA: Romagnoli, Salustri, Duro (36′ st Micheli), Pirani (34′ pt Rinalducci (36′ st Testerini)), Barboni, Rondolini, Cresci (18′ st Hajri), Monaco, Giordani (18′ st Cardoni), Barberini, Bevilacqua (34′ pt Mori). A disp.: Belia, Massari, Montagna. All.: Simone Papini

FIORENTINA: Dolfi, Sturli (22′ st Di Pierdomenico), Ceccarini (36′ st Santarelli), Batignani, Biagioni, Turnone, Bonanno (22′ st Kasala), Pisani, Maiorana (36′ st Milucci), Ciacci, Italiano (9′ st Angiolini). A disp.: Fei, Masoni, Arcadipane, Cristodaro. All.: Marco Capparella.

ARBITRO: Sig. Gabriele Antonelli di Foligno (Giovanardi – Vagnetti)

RETI: 2′ pt Bonanno, 6′ pt Ceccarini, 18′ pt (rig.) Monaco (P)

NOTE: ammoniti Maiorana, Santarelli e Rondolini.

PERUGIA – Sconfitta di misura per l’Under 16 di mister Papini con il Perugia che si batte fino all’ultimo impegnando non poco la Fiorentina reduce dalla vittoria 5-0 con l’Empoli.

Succede tutto nel primo tempo con un inizio shock che costa caro al Grifo: in sette minuti la Fiorentina è già sullo 0-2. Bravi i biancorossi a non mollare e, anzi, dopo poco più di un quarto d’ora è Monaco a riaprire la gara con un pallonetto dagli 11 metri che beffa Dolfi. Il primo tempo finisce così, con un Perugia che spinge ma senza creare clamorose occasioni da rete.

La Fiorentina trova buoni spunti soprattutto grazie alle progressioni palla al piede di Pisani ma Romagnoli è bravo a chiudere la porta locale. Nel finale di gara il Perugia fa paura alla viola ma il risultato non cambia. Seconda sconfitta per gli uomini di Papini che escono però dal campo a testa alta dopo due buone prestazioni.

Prossimo impegno per il Perugia U16 in programma domenica 9 ottobre nella trasferta di Pisa.