PRIMAVERA 2, 3^ GIORNATA | REGGINA-PERUGIA 1-0

REGGINA: Lagonigro, Nardo, Malara (35′ st Magliano), Serra, Paura, Magri, Foti (40′ pt Passarelli), Zucco, Palumbo (21′ st Romeo), Perri (35′ st Latella), Attici (1′ st Pagni). A disp.: Zampaglione, Maressa, Saba, Lofaro, Cecere, Antoci. All.: Francesco Ferraro.

PERUGIA: Ajradinoski, Viti, De Marco, Tsoy (35′ st Ronchi), Cicioni (42′ st Patrignani), Ascani (1′ st Mabille), Dalla Valle (18′ st Buzzi), Giunti, Sulejmani, Seghetti, Manneh (18′ st Polizzi). A disp.: Bulgarelli, Lickunas, Dieye Baka. All.: Alessandro Formisano.

ARBITRO: Sig. Alfredo Iannello di Messina (Marchese – Vitale)

RETE: 8′ st Perri (rig.)

NOTE: ammoniti Zucco, Nardo, Passarelli e Lagonigro per la Reggina; Cicioni, Ascani, Viti, Dalla Valle, Pignataro (all. in 2a). Espulso al 17′ st Magri (R) per doppia ammonizione. Espulsi al 50′ st Nardo (R), Serra (R) e Seghetti (P).

REGGIO CALABRIA – Sconfitta esterna per il Perugia primavera di mister Formisano contro una Reggina brava a reggere nel primo tempo (al 38′ trema la traversa sull’occasionissima di Seghetti) e ad approfittare del calcio di rigore trasformato da Perri a inizio ripresa. Da quel momento in poi la Reggina rimane anche in dieci per l’espulsione di Magri e abbassa il baricentro, i locali si difendono, la gara si incattivisce e il Perugia pur cercando la via del gol non riesce a pareggiare cadendo al contempo nella trappola del nervosismo che costa il rosso a Seghetti nel finale. Per la Reggina 3 cartellini rossi ma altrettanti, pesantissimi, punti.

Prossimo impegno per i biancorossi sabato 8 ottobre tra le mura amiche del centro sportivo “Paolo Rossi” contro l’Imolese che ha fermato sullo 0-0 il Pescara.