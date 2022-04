UNDER 15, 17^ GIORNATA | PERUGIA-EMPOLI 2-6

Perugia, lunedì 11 aprile – ore 13:30 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 17^ giornata Campionato UNDER 15 A e B

PERUGIA: Romagnoli, Cresci (26′ st Hajri), Duro, Gnazale (10′ st Romani), Barboni (10′ st Calzoni), Mori (26′ st Liberti), Mazzeo (1′ st Montagna), Rondolini, Giordani (17′ st Passaquieti), Barberini (26′ st Testerini), Monaco. A disp.: Verdini, Massari. All.: Giacomo Raschi

EMPOLI: Versari, Egan (27′ st Fanucchi), Berizzi, Tavernini, Rugani, Huqi (27′ st Guarducci), Bertellotti (27′ st Ceccherini), Olivieri (14′ st Ferrazza), Voroneanu (27′ pt Mugnaini), Orlandi (14′ st Rossetti), Menconi (14′ st Menchetti). A disp.: Lemmetti, Toci. All.: Andrea Filippeschi

ARBITRO: Riccardo Vitali di Perugia (Vagnetti – Marra)

RETI: 5′ pt e 14′ pt Menconi (E), 6′ pt Egan (E), 22′ pt (aut.) Romagnoli (P), 5′ st Olivieri (E), 12′ st Orlandi (E), 14′ st Calzoni (P), 37′ st Monaco (P)

NOTE: ammonito Rondolini. Espulso Versari (E) al 27′ pt

PERUGIA – Passivo pesante per i ragazzi di Raschi contro l’Empoli, una delle squadre più forti del girone e ancora in corsa per la volata finale di domenica 24 aprile.

Uno-due terribile a cinque minuti dall’inizio con Menconi ed Egan che portano avanti sul 2-0 l’Empoli. Il guizzo biancorosso di Monaco al 27′ pt, che costringe il portiere Versari al fallo fuori area con conseguente espulsione, non modifica lo scenario. Nella ripresa gli azzurri dilagano fino al 6-0 con un Perugia che però lotta fino alla fine, anzi, con orgoglio trova prima la rete dell’1-6 con Calzoni di testa e nel finale un bellissimo gol nato dalla combinazione Testerini-Monaco con quest’ultimo che insacca “alleggerendo” un po’ il passivo.

Ultima giornata in cartello domenica 24 aprile con il derby Ternana-Perugia.