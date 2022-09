UNDER 15, 1° GIORNATA | SASSUOLO-PERUGIA 1-0

Sassuolo, domenica 25 settembre, ore 15 – Comunale “G. Zanti” – 1^ giornata Campionato Nazionale UNDER 15

SASSUOLO: Cingolani, Sarrica, Golinelli (51′ Vezzadini), Cairo (58′ Broggi), Torricelli, Reggiani, De Dominicis (58′ Wiredu) (58′ Boccedi), Acatullo, Ditanto, Costabile, Tumminelli (82′ Sassi). A disp.: Lendel, Gianelli, Volante, Cavani. All.: Cris Gilioli

PERUGIA: Attinelli, Cingolani, Bartolini (42’ st Condac), Brizi, Peruzzi, Tomassini (7’ st Perugini), Ciani (7’ st Merico), Dottori, Missaglia (30’ st Pepe), Bellali (1’ st Franceschini), Agnissan (30’ st Bevanati). A disp.: Vinti, D’Ovidio, Bosi. All.: Pierpaolo Anelli.

ARBITRO: Sig. Damiano Nicotra di Finale Emilia (Trezza – Constantin)

RETI: 1’ pt Ditanto.

NOTE: ammoniti Peruzzi per il Perugia e Golinelli, Acatullo e Boccedi per il Sassuolo. Espulso Broggi (S) al 40’ st.

SASSUOLO – Paga a carissimo prezzo la rete subita dopo appena 40 secondi di gioco il Perugia Under 15 di mister Pierpaolo Anelli che disputa un ottimo esordio di campionato in casa del Sassuolo. Decisivo il portiere avversario Cingolani (curiosità, fratello del terzino biancorosso nda) che in un paio di occasioni salva il risultato.

Pronti-via è Ditanto a incanalare la gara con la rete dell’1-0 che resisterà fino alla fine. Il Perugia protesta per un paio di potenziali rigori non concessi dal direttore di gara ma le occasioni più ghiotte sono il tiro di Bartolini e la punizione di Perugini che il portiere neroverde respinge. Primo tempo in cui sono tremate inizialmente le gambe ai biancorossi che però hanno poi dimostrato con il passare dei minuti di poter tenere testa a una delle formazioni più attrezzate del campionato.

Domenica prossima arriva al “Paolo Rossi” di Perugia la Fiorentina.