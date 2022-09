PERUGIA-PISA | ARBITRA MARCHETTI DI OSTIA LIDO, AL VAR GIUA DI OLBIA

Perugia, 28 settembre 2022 – Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere Perugia-Pisa , gara valida per la 7^ giornata di campionato Lega Serie BKT, in programma sabato 1 ottobre alle ore 16:15 presso lo stadio “Curi”.

A coadiuvarlo gli assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Alex Cavallina di Parma. Quarto ufficiale sarà Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Al VAR Antonio Giua di Olbia, AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.

1 precedente con lui (la vittoria 3-0 a Cremona nel settembre 2021). Quest’anno 1 gara in Serie A. In tutto 11 direzioni in Serie A e 19 in Serie B.