DA LUNEDI INIZIA LA FASE LIBERA PER GLI ABBONAMENTI IN CURVA NORD

AC Perugia Calcio comunica che da lunedì 26 fino a venerdì 30 settembre inizierà la fase libera per la sottoscrizione dei nuovi abbonamenti in Curva Nord.

In questa fase saranno emessi solo abbonamenti in Curva Nord (no altri settori).

Da lunedì 3 ottobre sarà possibile sottoscrivere abbonamenti in tutti i settori dello stadio.

Si consiglia di presentarsi in biglietteria con il modulo di sottoscrizione abbonamento già compilato per velocizzare la procedura.

Ricordiamo che l’abbonamento è valido solo a partire dalla gara Perugia-Sudtirol.

In vista della gara Perugia-Pisa sarà necessario acquistare il tagliando anche se in possesso di abbonamento in Curva Nord.

Qui di seguito i prezzi già decurtati delle 4 gare:

FASE LIBERA: 144 euro intero / 119 euro donna / 119 euro over 65 / 94 euro under 14

ORARI BIGLIETTERIA

– da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Ribadiamo che il giorno gara (sabato 1 ottobre) non saranno emessi abbonamenti e la biglietteria osserverà l’orario continuato 10-14:15 (salvo variazioni imposte dalle autorità).

PARTITA PERUGIA-PISA – BIGLIETTI

A partire dalle ore 16 di lunedì 26 settembre sarà possibile acquistare, in modalità online e presso ricevitorie abilitate Ticktone i tagliandi per la gara Perugia-Pisa, in programma sabato 1 ottobre ore 16:15 stadio “Curi”.

Da mercoledì 28 settembre ore 16 in vendita anche presso la biglietteria dello stadio.

IMPORTANTE: si consiglia di portare con sè la CARTA D’IDENTITÀ (no patente).

SETTORE OSPITI: vendita fino alle 19 del giorno antecedente la gara in modalità online e nelle ricevitorie abilitate. Il costo è di 15 euro (prevendita inclusa). SI SCONSIGLIA L’ACQUISTO IN SETTORI DIVERSI DA QUELLO OSPITE.