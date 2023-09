UNDER 15, 1^ GIORNATA | PERUGIA-RECANATESE 3-2

Perugia, domenica 24 settembre 2023 – ore 13 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 1^ giornata Campionato UNDER 15 Serie C

PERUGIA: Barbanera, Pelli (25’ st Noviello), Rosati, Seppoloni (10’ st Fahmi), Santillo (10’ st Lalleroni), Olimpieri, Meyou, Massi, Sabatino (20’ pt Bendini), Castellucci (10’ st Citernesi), Bosi (25’ st Pascussi). A disp.: Tarducci, Chierico, Galeotti. All.: Gatti.

RECANATESE: Monaldi, Adamo, Gurini (15’ st Sinani), Leo, Santamaria, Cicconi, Mandozzi (35’ st Bugari), Fat, Mehmedi (35’ pt Miccini), Malavenda (15’ st Carancini), Imbacciarella. A disp.: Patrizietti, Lucarini, Tartaglini, Bentivogli, Recinti. All.: Baleani.

ARBITRO: Edoardo Biancalana di Orvieto (Pascocci – Cappelloni)

RETI: 2’ pt Mandozzi (R), 3’ st Santamaria (R), 25’ st Meyou, 37’ st Bosi, 44’ st Noviello

NOTE: ammoniti Santillo, Rosati e Meyou nel Perugia; Adamo nella Recanatese

PERUGIA – Esordio thriller per il Perugia Under 15 dei mister Gatti e Raschi che vince in rimonta 3-2 dopo essere andato sotto di due reti.

Passano avanti gli ospiti sugli sviluppi di un calcio d’angolo dopo una manciata di minuti con Mandozzi bravo a ribadire in rete un pallone che la Recanatese ha potuto controllare troppo agilmente in area. Non riesce a pungere davanti il Perugia che nonostante la prestazione chiude il primo tempo in svantaggio.

Nella ripresa gol copia-incolla della Recanatese che raddoppia ancora una volta nei primi minuti con un pallone alzato in area e insaccato da Santamaria. Il Perugia alza i giri e va più volte vicino al gol, che trova solo a metà secondo tempo grazie al tap-in di Meyou. A pochi minuti dal termine é Bosi con un’azione personale a trovare la rete del pari da attaccante vero, lui che attaccante non é. Quando ormai il risultato sembrava fermarsi sul 2-2, a tempo scaduto Noviello trova il jolly calciando sul primo palo e beffando Monaldi per il gol che completa la rimonta e regala i primi tre punti al Perugia.

Prossimo impegno: Benevento-Perugia, domenica 1 ottobre