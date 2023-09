FEMMINILE, 3^ GIORNATA | PERUGIA-TRIESTINA 1-2

Perugia, 24 settembre 2023 – Grande prova per le ragazze biancorosse che però non basta per portare a casa un risultato positivo. La Triestina Calcio vince 2-1 la sfida valida per la 3^ giornata del campionato di Serie C. Gara equilibrata e con numerose occasioni da rete da entrambe le parti con i portieri protagonisti. Biancorosse in svantaggio nella prima frazione ma trovano il pareggio ad inizio secondo tempo grazie al capitano Aleksandra Gwiazdowska con un tiro da fuori area. Passa un minuto e la Triestina si riporta avanti conservando il risultato fino alla fine.

Prossima gara domenica 1 ottobre ore 15:30 in casa del Condor Treviso.

Questa la formazione schierata oggi da mister Cannito: Cerasa, Orefice, Ciancaleoni, Bovini, Gigli, Riccardi, Libera, Gwiazdowska, Venturini, Chiasso, Annibaldi. A disp.: Olmi, Boila, Benedetti, Cappelletti, Cerquetelli, Fugnoli, Perschini, Gigliarelli, Properzi.