UNDER 17, 1^ GIORNATA | PERUGIA-RECANATESE 4-0

Perugia, domenica 24 settembre 2023 – ore 15:30 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 1^ giornata Campionato UNDER 17 Serie C Girone C

PERUGIA: Belia, Salustri (35’ st Hajri), Cresci (35’ st Rinalducci), El Ouardi (12’ st Romani), Mori, Mannarini (12’ st Napolano), Massari (17’ st Bevilacqua), Rondolini, Liberti (17’ st Calzoni), Giordani (35’ st Cardoni), Barberini. A disp.: Romagnoli, Merli. All.: Alessandro Nasini

RECANATESE: Verdini, Musciano (10’ pt Frattari), Cassetta, Ricciotti (31’ st Paoloni), Tabacchetti, Lattanzi, Santini (9’ st Ciattaglia), Marinelli (9’ st Zanuter), Guidobaldi (31’ st Schirliu), Storani, Mobili. A disp.: Mezzelani, Falcetelli, Salvucci, Biagiola. All.: Filippo Gasparrini.

ARBITRO: Maria Caciotto di Perugia (Delle Rose – Canfarini)

RETI: 31’ pt Giordani, 26’ e 33’ st Barberini, 29’ st Calzoni

PERUGIA – Esordio positivo per l’Under 17 di mister Alessandro Nasini che vince in casa contro la Recanatese per 4-0 grazie al gol di Giordani nel primo tempo, alla doppietta di Barberini e alla rete di Calzoni.

Partita sempre in controllo del Grifo che avrebbe potuto andare a segno anche prima ma sia i legni in un paio di circostanze sia l’ex di turno, Verdini, tra i pali degli ospiti, hanno fatto sì che solo nella seconda metà della ripresa il Perugia abbia potuto dilagare. Nel primo tempo é Giordani alla mezz’ora a raccogliere l’invito di Massari per il tap-in del vantaggio.

Nella ripresa sale in cattedra Barberini che, prima si accentra e con il tiro a giro di repertorio sigla il 2-0, poi servito da Napolano salta un diretto marcatore e solo davanti al portiere realizza la doppietta personale. Nel mezzo la prima rete stagionale anche per Calzoni, subentrato nella ripresa.

Prossimo impegno: Benevento-Perugia, domenica 1 ottobre