UNDER 14, 9^ GIORNATA | VIS PESARO-PERUGIA 3-6

Pesaro, domenica 19 dicembre 2021 – stadio comunale “Muraglia” – 9^ giornata Campionato Under 14

VIS PESARO: Campanelli, Abdelmonim (mariotti), Cinotti, Merli, Cavalletti, Arosti (Tasini), Santilli, Polverelli (Bertuccioli), Cavallo, Campanelli (Antonelli), Ubaldi. A disp.: Orsini,Desimoni, Coppiola, Acquaviva, Gasperotto. All.: Giancarlo Carnevali.

PERUGIA: Vinti (Casciani), Floridi, Tomassini (Liotti), Cesarini (Peruzzi), Bevanati (Biondini), Agnissan (Scricciolo), Merico, Dottori, GIambarveri, Perugini, Fabozzi. A disp.: Brizi, Condac, Sheji. All.: Michele Gatti.

RETI: 12’ pt Cavallo, 15’ pt Agnissan (rig.), 16’, 28’ pt Dottori, 9’ st Cavalletti, 12’, 24’ st Giambarveri, 32’ st Merico, 28’ st Cinotti.

PESARO – Non fallisce l’appuntamento con i tre punti il Perugia di mister Michele Gatti che in casa del fanalino di coda Vis Pesaro archivia la pratica già alla fine del primo parziale con la doppietta di Dottori e la rete dagli undici metri di Agnissan. Prova a tornare sotto l’undici di casa ma i biancorossi dilagano nella ripresa con un’altra doppietta, questa volta di Giambarveri e il sesto gol di Merico. Bottino pieno importante perché manda a riposo i grifoncelli al terzo posto in classifica.

Al rientro, domenica 16 gennaio 2022, trasferta impegnativa a Roma contro la Lazio capolista.