TORNA A SVENTOLARE LO STORICO STRISCIONE

Perugia, 8 aprile 2022 – Un incitamento ma anche un modo per restare sempre a fianco di società e squadra. È tornato a sventolare il famoso striscione “ Forza Perugia, la Curva Nord è il tuo cuore ” che fino a poco tempo fa era appeso proprio in cima alla Curva Nord. Da oggi pomeriggio, grazie al lavoro dell’azienda partner Grafox , tutto il perimetro del parcheggio è stato ricoperto dallo storico striscione.

Mister Alvini, insieme ad una rappresentanza di squadra e società, ha voluto rendere omaggio posando per una foto ricordo. Presente anche una delegazione del tifo biancorosso che non è voluta mancare per ribadire la propria fiducia e supporto per il finale di stagione.

(foto Diego Peoli)