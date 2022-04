PERUGIA-PISA | MATCH DAY

Alessandro Murgia ci ha raccontato qualche curiosità e come sempre vi alleghiamo il suo poster da staccare e conservare. Lamberto Piovanelli è il grande ex di turno a cui abbiamo chiesto di riavvolgere il nastro dei ricordi.

Le partite tra Perugia e Pisa non sono state mai banali e ce ne è una in particolare che evoca un record biancorosso tuttora in vigore. Carlo Giulietti è già in clima derby e nelle sue “Schegge di Grifo” racconta il mancato derby stracittadino del 1912. Poi come sempre i numeri della sfida e l’intervista a Giordano Palazzo, titolare de “La Nef Spa” e del marchio “Re Salmone”.

