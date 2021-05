Ternana-Perugia in diretta su Rai Sport

Perugia, 11 maggio 2021 – La Lega Pro ha ufficializzato che il derby Ternana-Perugia, valido per la terza giornata della Supercoppa di Lega Pro, si disputerà sabato 22 maggio alle ore 15 in diretta su Rai Sport, canale 57 e 58 digitale terrestre.

Le tre società partecipanti alla Supercoppa ovvero Como, Perugia e Ternana formeranno un “Girone a 3” con tre giornate di calendario con gare di sola andata. Verranno assegnati tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio.

La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” risulterà vincente la “Supercoppa Serie C 2020-2021”.

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine delle tre giornate, si terrà conto nell’ordine: